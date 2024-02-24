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В Словакии скопились сотни грузовиков на украинской границе

Из-за протестов в Польше на границе Словакии и Украины скопились сотни фур

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Global Look Press

Из-за протестов в Польше на границе Словакии и Украины скопились сотни фур. Об этом сообщает портал Dennik.

Проблема возникла на автомобильном контрольно-пропускном пункте «Вышне-Немецке — Ужгород» — из-за протестов польских фермеров на границе с Украиной, многие логистические компании перенаправляют поток фур через Словакию, которая имеет с Украиной всего один КПП.

Из-за увеличения количества грузовиков с прицепами увеличивается очередь, а ожидание в очереди на прохождение пограничных и таможенных формальностей составляет в данный момент пять суток.

За прошедшие сутки украинские таможенники смогли оформить и пропустить на украинскую территорию только 200 фур. Своей очереди в данный момент ожидают свыше 700 грузовиков.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше блокировкой фур на границе в качестве зеркальной меры в случае отсутствия прогресса по этому вопросу.

Ранее в Польше назвали дату переговоров с Украиной по проблеме блокады границы.

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