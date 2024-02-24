В минфине США раскрыли варианты конфискации активов России

На Западе изучают «набор идей» по изъятию замороженных российских активов. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Мы продолжим это изучать. Потому что в фундаментальном плане сигнал, который мы хотим подать Кремлю, заключается в следующем: Украина получит ресурсы, необходимые для того, чтобы продолжать поддерживать свою экономику, вы не можете продержаться дольше, чем мы», — заявил Адейемо.

Он добавил, что Соединенные Штаты считают необходимым заставить Россию «заплатить за причиненный ущерб».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Вашингтона добивается того, чтобы США и их союзники действовали коллективно при изъятии замороженных активов РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность возвращения замороженных активов РФ.