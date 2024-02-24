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В минфине США раскрыли варианты конфискации активов России

Минфин США: на Западе изучают «набор идей» по изъятию замороженных активов РФ

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Global Look Press

На Западе изучают «набор идей» по изъятию замороженных российских активов. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Мы продолжим это изучать. Потому что в фундаментальном плане сигнал, который мы хотим подать Кремлю, заключается в следующем: Украина получит ресурсы, необходимые для того, чтобы продолжать поддерживать свою экономику, вы не можете продержаться дольше, чем мы», — заявил Адейемо.

Он добавил, что Соединенные Штаты считают необходимым заставить Россию «заплатить за причиненный ущерб».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Вашингтона добивается того, чтобы США и их союзники действовали коллективно при изъятии замороженных активов РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность возвращения замороженных активов РФ.

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