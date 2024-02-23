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В Госдепе объяснили санкции против ОАЭ

Госдеп заявил, что США ввели санкции против компаний ОАЭ за поставки запчастей

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Ahmed Jadallah/Reuters

Соединенные Штаты ввели санкции против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за поставки запчастей для российских авиакомпаний. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает РИА Новости.

Речь идет о предприятии S7 Engineering, которое вошло в опубликованный в пятницу, 23 февраля, список.

«[Предприятие занимается] обслуживанием самолетов и запчастей, произведенных в США и ЕС, на территории России и за ее пределами, а также закупками авиазапчастей, в том числе произведенных в странах G7 в зарегистрированных в ОАЭ компаниях», — заявили в Госдепе.

Также под санкции попали компании Polarstar, Mirage Air Craft Services, Crynofist Aviation FZCO и RBG Solution FZE — эти предприятия занимаются поставками в Россию американских и европейских авиакомпонентов.

До этого на сайте Госдепартамента США появилось предостережение работающим в России компаниям.

Ранее президент Владимир Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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