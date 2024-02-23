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Стало известно, когда фон дер Ляйен посетит Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев 24 февраля

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Ognen Teofilovski/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев 24 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии, передает РИА Новости.

Сообщается, что целью визита фон дер Ляйен станет выражение поддержки Киева в военном конфликте.

В этот день государства – члены G7 будут обсуждать совместное заявление по дальнейшей поддержке Киева.

22 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил фон дер Ляйен со лживой женщиной-президентом из фильма «Не смотрите наверх», которая «пудрит мозги огромному количеству людей».

В этот же день комитеты Европарламента одобрили создание многолетней программы финансовой помощи Украине объемом €50 млрд.

До этого стало известно, что крупнейшая общеевропейская политическая сила Евросоюза — Европейская народная партия — выдвинет Урсулу фон дер Ляйен своим кандидатом на пост главы Еврокомиссии на 2024–2029 годы.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о проблемах с военной помощью от Запада.

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