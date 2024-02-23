Белый дом объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

США рассчитывают на эффект от санкций против России в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает ТАСС.

«Я считаю, что санкции, эти ограничения уже имели существенное воздействие на Россию. Однако мы видим, что они окажут растущее долгосрочное влияние на Россию», — сказал Блинкен.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, «уклоняющихся от выполнения санкций».

Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты также вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, «оказывающих закулисную поддержку РФ».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США убрали все последние крупицы надежды на спасение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее чеченский политик заявил о гордости от американских санкций.