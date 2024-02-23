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Запад продолжит оказывать Украине помощь по вступлению в ЕС

ЕС обещает Украине €50 миллиардов финансовой помощи для вступления в содружество

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Global Look Press

Евросоюз продолжит оказывать Украине финансовую поддержку и помощь по вступлению в содружество. Информация об это следует из опубликованного заявления председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента.

Из документа следует, что ЕС начнет переговоры о вступлении Украины, а также окажет ей финансовую помощь в размере €50 миллиардов. Эти деньги будут поступать с 2024 по 2027 год. Предполагается, что этой суммы хватит на удовлетворение насущных потребностей Украины, модернизацию ее институтов и восстановление экономики.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что стране хватит всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства для вступления в Евросоюз. Вице-премьер добавила, что окончательное решение о присоединении Украины к Евросоюзу зависит не от Киева.

Ранее в Германии сравнили вступление Украины в Евросоюз с морковкой для осла.

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