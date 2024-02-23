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Новые санкции США назвали усилением разрыва отношений с Россией

Посол Антонов: санкции США убрали крупицы надежды на спасение отношений с РФ

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Новые санкции США убрали все последние крупицы надежды на спасение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена убирает «все те крупицы, на которые еще можно было надеяться в плане гипотетической стабилизации» отношений двух стран.

«Демонстрируя пресловутую «решимость и лидерство» в попытках нанести удар по России, Белый дом старается решить внутренние задачи», — уверен Антонов.

По мнению посла, введение новых рестрикций — это в том числе попытка Белого дома вынудить конгресс «согласиться с многомиллиардными ассигнованиями на поддержку Украины».

Антонов констатировал, что эти действия администрация Байдена проводит «вопреки растущему в Америке осознанию развала» мер по помощи Киеву.

США ввели новые санкции днем 23 февраля, связав их с началом специальной военной операции России на Украине. Под рестрикции попали компании и физические лица, в том числе производитель премиальных автомобилей AURUS, система «Мир» и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Одновременно с Вашингтоном новый, 13-й пакет санкций ввел Евросоюз. В него вошли многие компании и физические лица, в том числе губернаторы нескольких российских регионов и замкомандующего Черноморским флотом.

Ранее в системе «Мир» объяснили последствия новых санкций США для россиян.

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