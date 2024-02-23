В Госдуме оценили заявление Зеленского о новом наступлении Украины

Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно средств, чтобы провести новое контрнаступление. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал слова Владимира Зеленского о подготовке к активным наступательным действиям.

Как подчеркнул парламентарий, новое наступление Украины будет намного слабее, чем летняя военная кампания. Подобные заявления Киева необходимы для мобилизации помощи со стороны Запада, считает Швыткин.

«Заявления ничем не подкрепленные. Думаю, это заявление больше звучит для военнослужащих ВСУ и непосредственно населения Украины. Зеленский пытается создать видимость возможного проведения контрнаступления в отношении наших подразделений. Хотя того резерва и тех сил и средств, находящихся сегодня у ВСУ, явно недостаточно для проведения соответствующего контрнаступления», — сказал депутат.

В то же время он отметил, что нельзя недооценивать противника, поэтому Вооруженные силы России готовятся к любым сценариям.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит новое контрнаступление. По его словам, новая операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет «сюрпризом» для России.

Ранее в США заявили, что Украина не победит в конфликте с Россией.