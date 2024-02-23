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В Кремле ждут от Армении разъяснений по поводу членства в ОДКБ

Песков: РФ в контактах с Арменией намерена прояснить вопрос о ее членстве в ОДКБ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

РФ намерена инициировать контакты с Арменией, чтобы прояснить ситуацию по поводу членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом журналистам телеканала «Звезда» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Представитель российского президента отметил, что Ереван пока не предпринимал каких-либо официальных действий по приостановке членства в ОДКБ. До сих пор армянская сторона только делала соответствующие заявления, детали которых Москва рассчитывает обсудить с зарубежными коллегами.

«Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъясняет нам все», — подчеркнул Песков.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью телеканалу France24, в ходе которого заявил о приостановке участия страны в работе Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, ОДКБ не выполнила свои обязательства по отношению к республике.

Позже в организации сообщили, что не получали от Еревана официального уведомления о приостановке членства. В связи с этим в секретариате ОДКБ предположили, что высказывания главы армянского правительства означают отказ принимать участие лишь в некоторых мероприятиях структуры.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался против мирного договора с Азербайджаном.

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