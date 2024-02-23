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В Совфеде отреагировали на встречу Байдена с Навальной

Сенатор Карасин: встреча Байдена с Навальной выглядит цинично и отдает ветошью

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в связи со встречей президента США Джо Байдена с Юлией Навальной заявил, что «повторяются надоевшие шаблоны западной игры против России». В своем Telegram-канале он отметил, что «ни к чему значимому подобные трюки не приведут».

«Опять повторяются надоевшие шаблоны западной игры против России. <…> Полноте, господа! Ни к чему значимому подобные трюки в истории не приводили и не приведут. Выглядит все это цинично и отдает ветошью», — написал сенатор.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден принял в Белом доме Юлию и Дарью Навальных.

Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области с июня 2022 года. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден раскритиковал Трампа за слова о НАТО и Навальном.

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