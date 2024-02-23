Премьер Италии может посетить Украину в день саммита G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая будет председательствовать на саммите «Большой семерки» (G7), может совместить это мероприятие с визитом на Украину. Об этом сообщила местная газета La Repubblica.

Встреча представителей стран — членов G7 запланирована на 24 февраля. Мероприятие назначили на вторую половину дня с учетом разницы в часовых поясах государств — участников объединения. При этом глава итальянского правительства в ходе ток-шоу, которое транслировалось 22 февраля, не исключила своего участия в саммите в формате видеоконференции.

«Посмотрим», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Журналисты уточнили, что основной темой встречи станет конфликт на Украине. Более того, организаторы мероприятия объявляли, что перед лидерами «семерки» планирует выступить президент страны Владимир Зеленский.

По словам Мелони, западные государства не могут позволить себе демонстрировать усталость от украинского кризиса.

В материале отмечается, что источники издания в дипломатических кругах Италии подтвердили намерение премьер-министра провести саммит G7 из столицы Украины. Однако по соображениям безопасности Рим не станет заранее сообщать о визите главы правительства в Киев, говорится в публикации.

Ранее в G7 пригрозили ужесточить антироссийские санкции.