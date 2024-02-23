Трамп пообещал помощь политзаключенным «режима Байдена» в случае избрания

Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками заявил, что в случае победы на президентских выборах он создаст рабочую группу для рассмотрения дел политических заключенных, которые стали жертвами администрации действующего президента Джо Байдена, передает ТАСС.

Политик в очередной раз обвинил Байдена в крайней некомпетентности и назвал его большой угрозу демократии.

«Чтобы обратить вспять эти чудовищные злоупотребления властью, когда я выиграю выборы, я назначу специальную рабочую группу для быстрого рассмотрения дел всех политических заключенных, несправедливо ставших жертвами режима Байдена», — цитирует Трампа агентство.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

До этого Трамп заявил, что политика Байдена разрушает США. В свою очередь действующий президент США обвинил Трампа в том, что он тянет страну в прошлое.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.