Зеленский не хочет заключать соглашения, подобные минским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на заключение новых соглашений, подобных минским. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не хотим повторять минские соглашения, [в которых речь пойдет] о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты», — сказал Зеленский.

Говоря о своем указе о запрете любых переговоров с РФ, глава украинского государства подчеркнул, что официально в адрес Киева не поступало никаких предложений об уступках части территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО — «только в СМИ какие-то голоса».

14 февраля в США признали, что Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине. В тот же день Сергей Лавров заявил, что РФ остается открытой к урегулированию на Украине.

Ранее журналист Такер Карлсон рассказал, что Путин хочет выйти из конфликта на Украине.