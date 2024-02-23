Журналист Карлсон прокомментировал обвинения против Трампа

Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал обвинения, выдвигающиеся против бывешего президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (экс-Twitter).

«Обвинения, которые сейчас предъявляются Дональду Трампу, все без исключения смехотворны», — сказал Карлсон.

В настоящее время в отношении Трамп расследуется несколько дел, в числе которых штурм Капитолия в январе 2021 года, ненадлежащее хранение секретных документов, а также связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.

21 февраля прокуратура Нью-Йорка пригрозила Трампу конфискацией имущества, в числе которого может оказаться принадлежащий ему небоскреб на Уолл-стрит.

17 февраля суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Экс-президент США будет обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

16 февраля другое расследование показало, что дело о связях Трампа с Россией было сфабриковано ЦРУ.

Ранее Трамп рассказал, что сделает первым делом после переизбрания.