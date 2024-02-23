Лавров встретился с президентом Бразилии Да Силвой

Глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве теплый привет от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Наряду с теплым приветом просил передать, что готов к взаимодействию по любым вопросам двусторонней повестки дня, международной и региональной политики», — заявил Лавров на встрече.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что российский президент недавно, во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном изложил оценки РФ происходящего в мире.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Журналисты отметили, что поездка в Бразилию на переговоры с президентом оказалась под угрозой, так как нет гарантий на топливо из-за санкционных опасений дистрибьютора. Министр отметил действия принимающей стороны, которая сделала все, чтобы «этот вопрос решился».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра провели переговоры на полях заседания глав министров иностранных дел стран Группы двадцати (G20).