Байден оскорбил Путина из-за угроз нацбезопасности США

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина были вызваны угрозами безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, когда речь идет о России, у США «имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности». И президент Байден, говоря о Путине и о России, «сфокусирован именно на этом».

Развивая мысль, Кирби пояснил, что к угрозам нацбезопасности США относятся конфликт на Украине, отношения России и Тегерана, а также якобы имеющиеся планы России по размещению в космосе ядерного противоспутникового оружия.

22 февраля президент США Джо Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал российского президента Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

В тот же день Путин ответил Байдену на оскорбления в свой адрес. Глава государства напомнил свои высказывания о том, что для России в качестве президента США Байден будет лучше, и добавил, что его американский коллега просто не может сказать ему спасибо за эти слова.

Ранее в МИД РФ заметили, что выражение «сумасшедший сукин сын» лучше ассоциируется с сыном Байдена.