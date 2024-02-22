Усилия по достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по указу США. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, пишет РИА Новости.

«Он туда прибыл, и документ, который уже был парафирован главой украинской делегации Арахамией, был выброшен в мусор», — сказал Келин.

После этого, по словам посла, Украина начала сражаться. И такое решение Киева — это результат действий Джонсона, добавил дипломат.

До этого похожие обвинения выдвинул ирландский журналист медиахолдинга RT Чей Боуз заявил на своей странице в соцсети X. По его словам, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией.

Позже Джонсон заявил, что правительство Великобритании должно посодействовать скорейшему вступлению Украины в состав Североатлантического альянса.

Ранее Борис Джонсон рассказал о вине НАТО из-за Украины.