Приоритеты МВФ и Всемирный банк отдали военным и другим нуждам Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании глав МИД G20, сообщил сайт внешнеполитического ведомства.

«Абсолютный приоритет в таких структурах, как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ, сейчас отдан военным и другим нуждам Киева», — отметил министр.

Он уточнил, что на «подпитку своего ставленника» Запад передал более $250 млрд. При этом финансирование развития в других частях света испытывает «хронический дефицит».

Лавров подчеркнул, что Украина оттягивает на себя «львиную долю средств», обрекая на минимальные ссуды страны глобального Юга. Он обратил внимание, что сумма траншей украинским властям в размере $15,6 млрд, которую одобрили год назад, превышает полугодовой объем ссуд Африке со стороны МВФ.

До этого МИД РФ уличил Запад в консультациях Киева по продвижению «формулы Зеленского».

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.