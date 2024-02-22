В МИД России назвали ситуацию с Ассанжем позором западной демократии

Ситуация с Ассанжем является позором западной демократии. Соответствующее заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Насчет Джулиана Ассанжа. Я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», — сказал он по итогам заседания глав МИД G20.

До этого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию против экстрадиции из Великобритании в США. Гарет Пирс, старший партнер представляющей Ассанжа юридической фирмы Birnberg Peirce & Partners, рассказал, что в четверг в Высокий суд Великобритании были поданы две апелляции, чтобы оспорить его экстрадицию. Теперь суд должен решить, могут ли апелляции быть заслушаны.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее главред Wikileaks заявил об ухудшении состояния Ассанжа.