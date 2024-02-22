Лавров заявил о провале попыток Запада «украинизировать» повестку в G20

Попытки западных стран «украинизировать» повестку на заседании «Большой двадцатки» (G20) провалились из-за отсутствия поддержки со стороны большей части государств глобального Юга. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, в ходе встречи представители развивающихся стран акцентировали внимание на необходимости уйти от «искусственного сужения возможностей» стран мира. Речь идет о желании некоторых держав достигать тех геополитических целей, которые чаще всего отвечают интересам лишь маленькой группы государств.

«Попытки некоторых наших западных коллег на заседаниях министров Группы двадцати увести дискуссию от рассмотрения вот этого ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима <...> большинством стран глобального Юга не поддерживаются», — подчеркнул Лавров по итогам заседания министров иностранных дел из стран — членов G20.

Как он сказал, то же касается желания западных держав «всячески украинизировать повестку» и голословно обвинить РФ в происходящем на международной политической арене.

Ранее в МИД КНР заявили, что на встречах G20 нет места обсуждению украинского кризиса.