Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МИД РФ уличил Запад в консультациях Киева по продвижению «формулы Зеленского»

Лавров: страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине

close
100%
МИД РФ

Украинские власти получают консультации от западных союзников, как дальше продвигать «формулу Зеленского». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр обратил внимание, что высокомерие и заряженность Запада на русофобию не позволяет говорить о переговорах по Украине. По его словам, европейские политики не хотят серьезного диалога.

Накануне Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и ЕС. По его словам, настрой Брюсселя нанести России стратегическое поражение говорит о том, что восстановить отношения с ЕС пока невозможно.

До этого глава российского внешнеполитического ведомства неоднократно отмечал, что Москва все еще открыта к урегулированию украинского кризиса мирным путем. Однако он добавил, что в данный момент Киев и его зарубежные партнеры зациклены на продвижении так называемой «формулы мира».

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами