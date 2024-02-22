МИД РФ уличил Запад в консультациях Киева по продвижению «формулы Зеленского»

Украинские власти получают консультации от западных союзников, как дальше продвигать «формулу Зеленского». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр обратил внимание, что высокомерие и заряженность Запада на русофобию не позволяет говорить о переговорах по Украине. По его словам, европейские политики не хотят серьезного диалога.

Накануне Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и ЕС. По его словам, настрой Брюсселя нанести России стратегическое поражение говорит о том, что восстановить отношения с ЕС пока невозможно.

До этого глава российского внешнеполитического ведомства неоднократно отмечал, что Москва все еще открыта к урегулированию украинского кризиса мирным путем. Однако он добавил, что в данный момент Киев и его зарубежные партнеры зациклены на продвижении так называемой «формулы мира».

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.