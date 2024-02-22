Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из РФ и Белоруссии

Латвийский сейм запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейм принял поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции для потребления в Латвии из России и Белоруссии», — следует из сообщения латвийского сейма.

До этого сообщалось, что правительство Литвы одобрило предложение МВД прекратить движение через два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, с 1 марта будут закрыты КПП «Райгардас» и «Лаворишкес». Через данные пункты пропуска не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. Также с весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.

При этом предлагается рассмотреть предложения об ограничениях по выходу пассажиров из поездов и посадке в них, которые следуют через железнодорожный пропускной пункт в Кяне на границе с Белоруссией. Кроме того, в два раза предлагается уменьшить число рейсовых автобусов, курсирующих через границу.

МИД Белоруссии назвал решение Литвы о закрытии КПП политически мотивированным шагом. Также в ведомстве отметили, что страна должна жестко реагировать на недружелюбные действия Вильнюса.

Ранее в Литве призвали думать о 14-м пакете санкций против РФ, не дождавшись принятия 13-го.