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МИД Аргентины считает, что ситуация на Украине не повлияет на отношения с Россией

МИД Аргентины: ситуация с Украиной не должна повлиять на торговлю с Россией

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Carl Recine/Reuters

Военный конфликт России и Украины не должен повлиять на торговлю Аргентины с Россией. Об этом заявила глава аргентинского министерства иностранных дел Диана Мондино в беседе с РИА Новости.

«Отношения России и Аргентины должны быть на том же уровне или лучше, чем у нас были до этого», — сказала она.

Мондино отметила, что Аргентина обеспокоена ситуацией вокруг Украины, однако надеется, что это «не отразится на торговых отношениях».

Аргентинский министр также допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским коллегой Владимиром Путиным. Она отметила, что дипломатия и вежливость не должны теряться, даже если у стран разные точки зрения.

До этого профессор кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец заявлял, что новому президенту Аргентины Хавьеру Милею будет сложно развернуть страну спиной к России.

Ранее политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины.

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