Путин призвал обеспечить все федеральные трассы стабильной сотовой связью

Федеральные трассы России в течение восьми лет необходимо обеспечить стабильной сотовой связью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«<…> к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью», — сказал российский лидер на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.

Он отметил, что российские власти постараются ускорить этот процесс. Президент обратил внимание, что на этом направлении «существует много бюрократических вещей».

Путин подчеркнул, что уже многое сделано, чтобы разбюрократить решения, которые принимаются в строительной сфере, и еще есть над чем поработать в этом направлении.

В четверг, 22 февраля, президент прибыл в многофункциональную зону (МФЗ) на одном из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулем «КамАЗа». Вместе с главой государства в кабине большегруза находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.