Туск отказался встретиться с Зеленским на границе

Премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с Владимиром Зеленским на границе между Украиной и Польшей по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на польского премьер-министра.

«Нам не нужен символизм в наших отношениях… Мы уже давно четко заявляем, что Польша обязана защищать собственный рынок, в том числе сельхозпроизводителей. Мы предупредили об угрозе, связанной с либерализацией торговли с Украиной», — приводит портал слова Туска.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Туску до 24 февраля приехать на границу между странами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой. Зеленский отметил, что поручил членам украинского правительства приехать на границу. Он призвал Туска, а также президента Польши Анджея Дуду поддержать этот диалог.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном. Также они рассыпали два вагона с кукурузой на железнодорожные пути.

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.