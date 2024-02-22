В МИД РФ отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина

Хантер Байден, сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ассоциируется у американцев с «сумасшедшим сукиным сыном». Такое заявление в своем Telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Джо Байдена, который оскорбил российского президента Владимира Путина.

«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», — написала Захарова.

Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ругательства президента США в адрес Владимира Путина унижают Соединенные Штаты.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Джо Байдена угрозой человечеству

Ранее сообщалось, что большинство американцев назвали Байдена слишком старым для второго срока.