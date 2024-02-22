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Медведчук заявил, что будущее Зеленского определит Запад

Медведчук: Запад в случае выборов будет решать, менять Зеленского или нет

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Кадр из видео RT

Запад, а не граждане страны будет решать в случае проведения президентских выборов на Украине, менять ли Владимира Зеленского. Об этом заявил оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передают РИА Новости.

Медведчук обратил внимание, что любые выборы при существующем в стране нацистом режиме будут проводиться «под внешним управлением».

«Запад решит, кто может заменить Зеленского, если они хотят его заменить», — отметил украинский политик.

Он добавил, что если США и ЕС не хотят заменить нынешнего главу страны, то он будет оставаться в роли президента Украины «усеченной по населению». По словам Медведчука, сегодня ведется «борьба до последнего украинца».

Накануне Медведчук рассказал, что общается с Путиным.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Украина потеряла больше половины избирателей.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.

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