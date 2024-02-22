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Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ

Памфилова: релоканты при поддержке ЦРУ и Ми-6 пытаются дискредитировать выборы

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Релоканты активно работают над попытками дискредитации предстоящих выборов президента Российской Федерации, это финансируется ЦРУ и Ми-6. Об этом заявила глава Центрально-избирательной комиссии (ЦИК) Элла Панфилова, слова которой передает РИА Новости.

«Желающих дискредитировать выборы больше чем достаточно. Многие из тех, кто сбежал по разным причинам, всех не осуждаю, но есть те, кто сбегал, так называемые из наиболее антироссийского агрессивного пула релоканты, из-за границы очень активно работают. ЦРУ, МИ-6, там многие службы финансируют их», — сказала Памфилова.

22 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у него нет сомнений в победе Владимира Путина на выборах президента России.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сомнений в результате выборов президента России нет.

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Выборы президента России-2024
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