МИД Аргентины не исключил переговоров Владимира Путина и Хавьера Милея

Глава министерства иностранных дел Аргентины Диана Мондино в беседе с РИА Новости допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Полагаю, что да», — сказала она, отвечая на вопрос, видит ли она возможность для встречи лидеров двух государств.

Министр отметила, что дипломатия и вежливость не должны теряться.

«Дипломатия и вежливость никогда не теряются, даже если у нас разные точки зрения», — заключила Мондино.

До этого профессор кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец заявлял, что новому президенту Аргентины Хавьеру Милею будет сложно развернуть страну спиной к России.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины.