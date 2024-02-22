Медведев высказался о тех, кто призывает наносить удары по РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что призывающие наносить удары по РФ граждане не должны получать доход в России. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, его слова приводит РИА Новости.

«Человек сидит за границей и говорит: «Да-да, бомбите российские города», а с другой стороны, его книжки продаются или сценарии его покупаются. Так не должно быть», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что вопрос состоит не в идеологических представлениях того или иного гражданина, а в конкретных призывах, которые могут иметь экстремистскую подоплеку.

До этого Медведев заявил, что российские граждане, которые совершают диверсии на территории родной страны, являются предателями и преступниками.

19 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя города Ижевска по подозрению в государственной измене. После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее Медведев заявил, что у него нет сомнений в победе Путина на выборах президента России.