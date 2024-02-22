Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев высказался о тех, кто призывает наносить удары по РФ

Медведев: призывающие наносить удары по РФ не должны зарабатывать в России

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что призывающие наносить удары по РФ граждане не должны получать доход в России. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, его слова приводит РИА Новости.

«Человек сидит за границей и говорит: «Да-да, бомбите российские города», а с другой стороны, его книжки продаются или сценарии его покупаются. Так не должно быть», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что вопрос состоит не в идеологических представлениях того или иного гражданина, а в конкретных призывах, которые могут иметь экстремистскую подоплеку.

До этого Медведев заявил, что российские граждане, которые совершают диверсии на территории родной страны, являются предателями и преступниками.

19 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя города Ижевска по подозрению в государственной измене. После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее Медведев заявил, что у него нет сомнений в победе Путина на выборах президента России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами