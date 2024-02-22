Китай хочет наладить отношения с США с помощью панд

Китай планирует отправить панд в калифорнийский зоопарк в Сан-Диего, таким образом показывая «жест дружбы» между Пекином и Вашингтоном в целях нормализации отношений между странами. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Китай планирует отправить новую пару гигантских панд в зоопарк Сан-Диего, возобновляя свой давний жест дружбы по отношению к Соединенным Штатам после отзыва почти всех знаковых медведей, предоставленных в аренду зоопаркам США, поскольку отношения между двумя странами испортились», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что такой шаг китайская сторона планирует предпринять «после нескольких лет, в течение которых почти все знаковые медведи (панды – прим. ред.) в США были отправлены домой».

В ноябре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американскими предпринимателями объявил о продолжении сотрудничества с США в сфере сохранения панд. Он добавил, что считает панд посланниками дружбы между китайским и американским народами.

Ранее Байден рассказал о взаимодействии с Си Цзиньпином.