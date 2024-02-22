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Байден начал рассматривать меры по ужесточению миграционной политики

NYT: Байден рассматривает ужесточение мер для просящих убежище в США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден рассматривает принятие мер по ужесточению миграционной политики, в соответствии с которыми будет сложнее просить политическое убежище в Соединенных Штатах. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, если администрация Байдена пойдет на такой шаг, то в США будет приостановлено действие гарантий, которые дают любому, кто окажется на американской земле, право просить убежища, а также начнет действовать политика двухпартийного законопроекта по безопасности границ.

Представитель Белого дома рассказал NYT, что никаких решений по данному вопросу пока не было принято. Предполагается, что Байден может воспользоваться правом президента приостанавливать иммиграцию для любого лица, если оно «наносит ущерб интересам США».

В начале февраля бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания первым делом собирается закрыть границу страны и начать массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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