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Медведев охарактеризовал россиян, устраивающих диверсии

Медведев назвал купленными предателями граждан РФ, совершающих диверсии

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Российские граждане, которые совершают диверсии на территории родной страны, являются предателями и преступниками. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, «далеко не все» диверсионные акты в стране организуются мигрантами. За некоторые из них ответственность несут именно российские граждане, подчеркнул Медведев.

«Это просто люди, которых купили, это предатели», — сказал заместитель главы СБ РФ в ходе интервью.

19 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя города Ижевска по подозрению в государственной измене. После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах пояснили, что российский гражданин сотрудничал с украинскими спецслужбами. По заданию Киева он занимался деятельностью, целью которой являлось «нанесение ущерба безопасности» РФ.

До этого в городе Орле задержали подростка, который вместе с приятелем поджег релейный шкаф в районе железнодорожной станции Стальной Конь. Молодому человеку предъявили обвинение в диверсии.

Ранее гражданина РФ приговорили к 16 годам колонии за диверсию на железной дороге.

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