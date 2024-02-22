Медведев рассказал, для чего Запад призывает к переговорам по Украине

Призывы западных СМИ к началу переговоров по украинскому кризису являются хитрым ходом. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, слова которого передает «Лента.ру».

«Если говорить о сигналах западных СМИ, что пора сделать передышку, пора начать переговоры, то в значительной мере это, конечно, такой хитрый ход. Не очень хитрый, скажем по-честному, но предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО», — заявил Медведев.

Он добавил, что во время перерыва Запад намерен поставлять Киеву разноплановое оружие, что может привести к попытке нового контрнаступления ВСУ.

Также зампред Совета безопасности заявил, что ждет договора о дружбе между Техасской и Донецкой народными республиками.

Кроме того, он сказал, что переговоры между Россией и Украиной возможны только после смены «киевского режима».

До этого Медведев назвал президента США Джо Байдена угрозой человечеству.

Ранее Медведев не исключил начала ядерной войны.