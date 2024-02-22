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Медведев ждет договора о дружбе между Техасской и Донецкой народными республиками

Медведев пошутил об ожидании договора о дружбе между Техасом и ДНР

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в шутку заявил, что ждет договора о дружбе между Техасской и Донецкой народными республиками, передает ТАСС.

Раньше такая мысль показалась бы нелепой даже в шуточном контексте, а в данный момент «это вполне обсуждаемо», отметил он.

«Мы все ждем заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ТНР и ДНР — Техасской народной республикой и Донецкой народной республикой», — сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов о возможной независимости Техаса.

По его словам, он написал в своем «юмористическом прогнозе, что это будет». Он также назвал Техас прекрасным местом и рассказал, что был там на ранчо Джорджа Буша.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев выразил мнение, что в США грядет гражданская война и образование Техасской народной республики.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

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