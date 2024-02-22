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Медведев заявил, что не считает Украину страной

Медведев заявил, что не может считать Украину в полном смысле страной

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Depositphotos

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что не может назвать Украину в полном смысле страной. Его слова приводит РИА Новости.

«Тогда это и не было страной, это была всего лишь республика в составе СССР, которую называли Украиной, как известно, появившаяся там в результате политических событий первой половины XX века», — пояснил свою позицию политик.

Он напомнил, что в прошлом веке к Украине присоединились отдельные территории, которые не имели прямого отношения к России. По словам Медведева, на тех землях «и настроения другие, и подходы другие», живущие там люди всегда смотрели в определенном направлении.

На прошлой неделе экс-президент России заявлял, что Украина полностью утратила политическую самостоятельность и стала «слепым орудием» против Российской Федерации в руках коллективного Запада.

Ранее Медведев заявил, что ядерные державы никогда не проигрывали войны за защиту Отечества.

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