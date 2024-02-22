Медведев предрек политикам Запада уход в небытие

Большая часть из нынешних лидеров западных стран после завершения конфликта на Украине прекратят свою деятельность, поэтому переживать из-за их мнения не стоит, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так политик ответил на вопрос, не боится ли он стать нерукопожатным на Западе из-за своих резких высказываний, Медведева цитирует Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости.

«Пусть еще попросят, чтобы я им руку дал. <...> Когда отношения нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдет в политическое небытие, они исчезнут», — сказал зампредседателя Совбеза.

Он добавил в резкой форме, что некоторых из упомянутых им людей к моменту наступления мира даже не будет в живых.

Медведев также заявил, что России нужно создать защитный кордон, который будет пресекать любые возможные вторжения. Он назвал это частью работы по обеспечению интересов РФ. Вторая ее часть, по мнению политика, — выполнение задач специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Медведев прокомментировал ликвидацию летчика-перебежчика Максима Кузьминова, назвав последнего собакой.

Ранее Медведев оценил сложность взятия Авдеевки.