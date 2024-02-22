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Делегация США во главе с конгрессменом прибыла на Тайвань

На Тайвань прибыла делегация США во главе с конгрессменом Галлахером

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Член палаты представителей конгресса США Майк Галлахер заявил, что во главе американской делегации прибыл на Тайвань. Об этом со ссылкой на офис конгрессмена сообщает РИА Новости.

По словам Галлахера, делегация США рада находиться в Тайбэе, чтобы продемонстрировать тайваньским друзьям поддержку Вашингтона. Конгрессмен, возглавляющий в палате представителей специальный комитет, занимающийся КНР и исходящими от нее угрозами, отметил, что США поддерживают Китай и, углубляя связи между лидерами государств и их экономиками, укрепляют мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива.

Ранее экономический обозреватель Никита Комаров заявил, что в случае глобального противостояния США и КНР могут нанести друг другу непоправимый урон.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камил Доусон до этого заявила, что стратегия Соединенных Штатов по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе приносит результаты.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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