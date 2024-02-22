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В Британии заявили, что Байден занимается с физиотерапевтом упражнениями по балансу

Daily Mail: Байден вынужден заниматься с физиотерапевтом упражнениями по балансу

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Joshua Roberts/Reuters

Президент США Джо Байден перед началом рабочего дня для того, чтобы не терять равновесия и не падать, занимается с врачом-физиотерапевтом. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Издание утверждает, что после того, как Байден просыпается утром в присутствии своего кота, он в течение примерно 45 минут занимается с физиотерапевтом. Занятия в основном состоят из упражнений по балансу, чтобы помочь главе государства справляться со все более неуклюжей походкой. Из-за того, что в 2020 году президент США сломал ногу, врачи прописали ему носить особую ортопедическую обувь. Однако Байден не выполнил указаний врачей. Поэтому у него возникли проблемы с балансом при передвижении, из-за чего Байден стал часто падать. Сейчас президент США вынужден носить специальные кроссовки, а у лестниц стоят специальные люди, которые должны страховать Байдена при его возможном падении.

Кроме того, президент США во время сна надевает специальный аппарат для поддержания постоянного давления воздуха в дыхательных путях, который помогает преодолевать нарушение дыхания. Утром следы от этого аппарата остаются на лице главы государства.

Daily Mail отмечает, что Байден спит восемь часов в сутки, в то время как экс-президентам Дональду Трампу и Бараку Обаме было достаточно всего пяти часов ночного отдыха.

Ранее генеральный прокурор штата Западная Вирджиния республиканец Патрик Морриси заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии выполнять свои должностные обязанности.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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