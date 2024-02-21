Зеленский предложил руководству Польши встретиться на границе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску до 24 февраля приехать на границу между странами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский отметил, что поручил членам украинского правительства приехать на границу. Он призвал Туска, а также президента Польши Анджея Дуду поддержать этот диалог.

«Это национальная безопасность, мы не должны с этим затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством», — сказал Зеленский.

До этого генконсул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич заявила, что ей стыдно за действия соотечественников-фермеров, которые протестуют на границе с Украиной. При этом консул уточнила, что ей стыдно лишь из-за формы, которую обрел фермерский протест, а не из-за требований митингующих.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном. Также они рассыпали два вагона с кукурузой на железнодорожные пути.

Один из протестующих фермеров даже нацепил на трактор баннер с призывом к российскому президенту Владимиру Путину навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями».

Ранее польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе.