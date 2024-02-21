Шольц не изменил своей позиции по поставкам Киеву ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему поддерживает резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передал ТАСС.

«Что касается поставки специальной боевой системы, то он [канцлер] остается при своей позиции», — сказал он, но не уточнил название ракет Taurus.

Во вторник, 20 февраля, стало известно о планах Германии тайно передать Украине дальнобойные ракеты. В публикации Bild говорится, что правящая в ФРГ коалиция «Светофор» подготовила секретное предложение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) большого количества боеприпасов, систем вооружения и транспортных средств.

Накануне в бундестаге предупредили о последствиях передачи Taurus Украине. По мнению депутата бундестага Сары Вагенкнехт, это может втянуть Германию в войну.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.