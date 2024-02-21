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Токаев заявил об отсутствии сомнений в конечном результате выборов президента РФ

Токаев: сомнений в результате президентских выборов в РФ в марте нет

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сомнений в результате выборов президента России, которые состоятся в марте, нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта. Каких-либо сомнений в конечном результате естественно нет», — сказал Токаев.

По его словам, Россия под авторитетом президента РФ Владимира Путина «достигает заметных впечатляющих успехов».

«Вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку», — сказал он, обращаясь к Путину.

21 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань с рабочим визитом для проведения ряда встреч и участия в открытии международного турнира «Игры будущего». Также в Казань с рабочей поездкой в прилетел президент России Владимир Путин. Глава государства вместе с лидерами ряда иностранных государств принимает участие в открытии турнира «Игры будущего» и проводит ряд двусторонних встреч со своими коллегами.

Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года, голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее президент Венесуэлы выразил готовность поздравить Путина с победой на выборах.

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