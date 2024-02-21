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В Турции признали ведущую роль РФ в формировании справедливого миропорядка

dikGAZETE: РФ стоит в авангарде борьбы за справедливый мировой порядок

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Shutterstock

Россия стоит в авангарде борьбы за справедливый мировой порядок, несмотря на попытки со стороны Запада изолировать РФ с помощью санкций. Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE.

«Она (Россия. – Прим. ред.) сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок, несмотря на десятилетие всевозможных попыток изолировать ее политически, экономически», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что Россию невозможно изолировать ввиду географических масштабов страны и ее стратегического «расположения на двух континентах». «Москва имеет дипломатические отношения со 191 страной, причем с большинством из них поддерживаются дружеские отношения», — отмечает издание.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа признал, что рестрикции, которые применяет Евросоюз против России, действуют неэффективно. В доказательство он привел макроэкономические показатели РФ. Среди причин бессилия санкционного давления Науседа назвал возможности обхода вводимых ЕС ограничений. По словам политика, они «разрослись настолько», что делают рестрикции пустыми. Политик призвал усилить «вторичные последствия» и устранить механизмы обхода санкций.

Ранее Захарова пообещала ответ на санкции против российских журналистов.

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