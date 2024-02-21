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В Швеции рассматривают РФ как наибольшую «угрозу» стране

SVT: в Швеции считают Россию угрозой номер один

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Global Look Press

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) назвала Россию «угрозой номер один» для королевства. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад ведомства.

«В докладе СЭПО (Säkerhetspolisen, SÄPO. – Прим. ред.) выделяет «прежде всего Россию», а также Китай и Иран как представляющие наибольшую угрозу безопасности Швеции. Также отмечается, что три страны в той или иной степени сотрудничают друг с другом», — говорится в сообщении телеканала.

SVT сообщает, что, по данным Службы, иностранные державы могут все чаще использовать искусственный интеллект «как средство срыва чувствительных к безопасности шведских операций».

До этого в докладе «Мюнхенский индекс безопасности 2024», который был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности в преддверии этого мероприятия, сообщалось, что Россия больше не воспринимается жителями Германии как «угроза номер один» для немцев, на первые позиции вышли такие проблемы в ФРГ, как миграция и угроза со стороны радикального ислама.

Ранее Бербок обратилась к Путину по Украине.

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