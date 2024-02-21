В Польше связали с «российскими агентами» плакат с призывом к Путину у фермеров

Министерство иностранных дел Польши встревожено плакатом, который появился на протестах фермеров с призывом к Владимиру Путину разобраться с Украиной и Евросоюзом, поскольку он вредит репутации страны. По словам представителя внешнеполитического ведомства Павла Вронского, это попытка захватить протест радикалами под влиянием российских агентов, сообщает «Европейская правда».

«МИД с серьезной обеспокоенностью отмечает появление на последних протестах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина…» — заявили в ведомстве.

По словам представителя МИД, подобные поступки вредят репутации Польши, которая одной из первых начала помогать Киеву после начала боевых действий.

«Мы убеждены, что это попытка захватить протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и изъять из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий», — заявил спикер.

До этого во время протеста фермеров на одном из тракторов появилось послание, адресованное российскому президенту: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». На передней части машины также был прикреплен большой флаг СССР. Организаторы акции подчеркнули, что участники протеста несут индивидуальную ответственность за содержание своих плакатов.

Ранее в Киеве отреагировали на польский плакат с призывом к Путину разобраться с Украиной.