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Президент Казахстана прибыл в Казань с рабочим визитом

Президент Казахстана Токаев прибыл в Казань на открытие турнира «Игры будущего»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань с рабочим визитом для проведения ряда встреч и участия в открытии международного турнира «Игры будущего». Об этом сообщает ТАСС.

21 февраля с рабочей поездкой в Казань прилетел президент России Владимир Путин. Глава государства вместе с лидерами ряда иностранных государств примет участие в открытии международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» и проведет ряд двусторонних встреч со своими коллегами.

В тот же день в Казань прибыл и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фиджитал-турнир «Игры Будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе. Победу одержит команда, которая быстрее всех завершит гоночную эстафету.

Ожидается, что «Игры Будущего» соберут около 2 тыс. спортсменов, свое участие подтвердили 277 команд из 107 стран. По прогнозам организаторов, количество просмотров трансляций игр на стриминговых площадках превысит 3 млрд.

Ранее в Кремле высказались о приезде иностранных лидеров на «Игры будущего».

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