Соглашения Киева с Берлином, Лондоном и Парижем на Украине безосновательно сочли «гарантиями безопасности». Об этом говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, который опубликовали на сайте МИД РФ

Дипломат пояснила, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, «традиционно гастролируя» по Европе «с протянутой рукой», поставил подпись под соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности с Германией и Францией. Она обратила внимание, что аналогичный документ в январе Киев уже подписал с Лондоном.

«В рамках этих документов Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 года €7 млрд военной помощи и €6 млрд — в последующие годы», — отметила дипломат.

Она уточнила, что Париж пообещал Украине €3 млрд в нынешнем году. Захарова подчеркнула, что эти соглашения на Украине уже окрестили «гарантиями безопасности», хотя ни о каких «гарантиях» в документах «нет и речи».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.