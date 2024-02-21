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Более 40% европейцев считают, что ЕС должен подтолкнуть Киев к переговорам с РФ

Опрос: 41% европейцев считают, что ЕС должен подтолкнуть Киев к переговорам с РФ

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Global Look Press

Более 40% жителей Европы считают, что Европейский союз (ЕС) должен оказать давление на Киев для начала переговоров с Россией. Такие данные приводят компании Datapraxis и YouGov, проводившие опрос для европейского совета по международным отношениям, сообщает РИА Новости.

За развитие мирных переговоров больше всего выступают в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Румынии (50%).

Отмечается, что в опросе участвовали жители 12 стран: Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании, и Швеции.

Исследование показало, что лишь 10% верят в победу Украины, 20% уверены, что верх возьмет Россия. Большинство опрошенных (37%) считают, что в итоге будет заключено мирное соглашение. При этом около трети европейцев (31%) высказались за идею продолжения военной помощи Киеву.

Опрос проводился с 2 по 19 января среди более чем 17 тыс. взрослых европейцев. Данные о статистической погрешности не указаны.

До этого опрос показал, что украинцы готовы к миру с Россией путем уступок.

Ранее сообщалось, что на Украине доля критикующих политику Киева впервые превысила 50%.

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