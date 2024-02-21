Украинские неонацисты продолжают использовать оружие, поставленное странами Запада, для нанесения ударов по мирным населенным пунктам и гражданскому населению. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Дипломат отметила, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят «провал за провалом» в зоне боевых действий. Одним из доказательств этого является сдача донецкого города Авдеевки, после которой украинские бойцы начали «вымещать свою злобу» на мирных гражданах.

«Сегодня украинские неонацисты не прекращают бить из западного оружия по мирным жителям российских регионов», — подчеркнула Захарова.

В частности, представитель МИД РФ обратила внимание на атаку на город Белгород 15 февраля. По ее словам, военные ВСУ нанесли удар по населенного пункту при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Вампир». Тогда пострадали 26 человек, семь из которых спасти не удалось.

Также дипломат вспомнила атаку 17 февраля на населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР). В результате обстрела ранения получили 10 мирных жителей — из них выжили только шесть человек.

Ранее в Государственной думе РФ назвали цель ударов украинских войск по Белгороду.