Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ объяснили удары украинских войск по мирным городам

Захарова: ВСУ вымещают злобу за провалы на поле боя на мирных гражданах

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Украинские неонацисты продолжают использовать оружие, поставленное странами Запада, для нанесения ударов по мирным населенным пунктам и гражданскому населению. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Дипломат отметила, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят «провал за провалом» в зоне боевых действий. Одним из доказательств этого является сдача донецкого города Авдеевки, после которой украинские бойцы начали «вымещать свою злобу» на мирных гражданах.

«Сегодня украинские неонацисты не прекращают бить из западного оружия по мирным жителям российских регионов», — подчеркнула Захарова.

В частности, представитель МИД РФ обратила внимание на атаку на город Белгород 15 февраля. По ее словам, военные ВСУ нанесли удар по населенного пункту при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Вампир». Тогда пострадали 26 человек, семь из которых спасти не удалось.

Также дипломат вспомнила атаку 17 февраля на населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР). В результате обстрела ранения получили 10 мирных жителей — из них выжили только шесть человек.

Ранее в Государственной думе РФ назвали цель ударов украинских войск по Белгороду.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами