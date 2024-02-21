Полянский заявил об изоляции Запада на глобальной арене

Западные государства оказались в изоляции вместо Москвы, так как своей политикой оттолкнули от себя страны глобального Юга. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, который дал интервью для телеканала RTVI.

По словам дипломата, Россия не чувствует, что находится в изоляции. В реальности на международной политической арене наблюдается обратная ситуация, уточнил Полянский.

«Мы, наоборот, чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства глобального Юга», — пояснил он.

20 февраля президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», который состоялся в столичном Центре международной торговли. Во время мероприятия российский лидер обратил внимание, что попытки Вашингтона и его союзников изолировать Москву оказались провальными, и назвал данный факт «очевидным».

Ранее на Западе признали провал плана по экономической изоляции РФ.